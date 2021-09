Gaspijplijn Nord Stream 2 mogelijk later in gebruik

Duitsland heeft tot januari om een vergunningsaanvraag voor de controversiële gaspijplijn Nord Stream 2 goed te keuren, heeft de Duitse netbeheerder Bundesnetzagentur bepaald. Dat betekent dat de leiding mogelijk maanden later in gebruik kan worden genomen. Het bedrijf achter de pijplijn ging tot nu toe uit van een opening in oktober.

Nord Stream 2 diende de aanvraag al in juni in, maar de netbeheerder bepaalde dat de onderzoekstijd op 8 september ging lopen. Vanaf dat moment heeft de netbeheerder vier maanden de tijd om te beslissen over een vergunning en om die beslissing door de Europese Commissie te laten beoordelen.

Nord Stream 2 wilde de de pijplijn in oktober deels in gebruik nemen. In december zouden dan de beide leidingen gas kunnen vervoeren van Rusland naar Duitsland door de Baltische Zee en Oostzee. Europa heeft momenteel flinke tekorten aan gas door een lang winterseizoen. Daardoor zijn de gasopslagen relatief leeg en zijn de prijzen voor gas snel gestegen. In juni hikten de prijzen nog tegen de 30 euro per megawattuur aan, inmiddels wordt er op de belangrijkste gasbeurs 60 euro per megawattuur betaald.

Nord Stream 2 zou de hoge prijzen tegen kunnen gaan, aldus kenners. De Russische gasproducent Gazprom liet vorige maand weten dat door de pijplijn dit jaar nog 5,6 miljard kubieke meter gas naar Europa kan worden vervoerd. Als het Bundesnetzagentur de vergunning echter later dan begin oktober zal verlenen, kan die hoeveelheid minder worden.

De gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland is omstreden. Critici menen dat Rusland zo niet alleen meer macht over Europa krijgt, maar ook landen als Oekraïne en Polen onder druk kan zetten. De huidige gasleidingen lopen door die landen en die krijgen een vergoeding voor het vervoerde gas.

Met name de Verenigde Staten zijn een groot tegenstander van Nord Stream 2. Dat kan nog problemen opleveren want het bedrijf dat de pijplijn exploiteert moet ook een technische keuring en een verzekering hebben. Bedrijven die met Nord Stream 2 samenwerken kunnen echter rekenen op Amerikaanse sancties.