Interpolis: veel arbeidsconflicten over terugkeer naar kantoor

Het aantal arbeidsconflicten is dit jaar flink gestegen. Dat meldt Interpolis op basis van zijn maandelijkse Bedrijvenmonitor, waar De Telegraaf eerder over schreef. Volgens de verzekeraar ontstaan er veel conflicten over de terugkeer naar kantoor omdat thuiswerken straks mogelijk niet meer de norm is.

“We zien dat er veel arbeidsconflicten ontstaan over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden zoals het veranderen van de werkomgeving, het aanpassen van de leaseregeling, of het veranderen van roosters”, zo licht Interpolis de stijging toe. De verzekeraar raadt werkgevers aan in gesprek te gaan met hun personeel en duidelijke afspraken te maken waar iedereen zich prettig bij voelt. “Dit kan vervelende conflicten of zelfs vertrek van een medewerker voorkomen.”

Het aantal arbeidsconflicten is volgens Interpolis met 17 procent gestegen ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Het aantal ontslagen daalde juist met bijna een vijfde. Volgens de verzekeraar lijken werknemers te profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor zijn ze mondiger tegenover hun werkgevers.

Sinds 19 juli geldt een advies van de overheid om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan. Naar verwachting blijft dat voorschrift de komende tijd goeddeels gelden. De regel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten bewaren, komt naar verwachting wel per 25 september te vervallen. Dat bevestigden Haagse bronnen zondagavond na een bericht van RTL Nieuws. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge lichten de besluiten dinsdagavond toe tijdens een persconferentie.