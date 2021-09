KHN: horeca dubbel gepakt met nieuwe maatregelen kabinet

De horeca wordt dubbel gepakt met de vermeende plannen van het demissionaire kabinet om de horeca na 00.00 uur gesloten te houden en een extra drempel in te bouwen door de coronacheck-app controle te verplichten. Dit terwijl in heel het land feitelijk afscheid genomen wordt van de 1,5 metersamenleving. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de gelekte voornemens uit het Catshuisoverleg.

KHN benadrukt dat niet de meeste besmettingen met het virus niet in de horeca gebeuren, maar thuis, op bezoek of op school. Maar daar kan het kabinet niet ingrijpen, aldus KHN. “Met slechts 2,4 procent besmettingen in de horeca wordt deze sector wel ‘aangepakt’ en met extra restricties opgezadeld”, aldus KHN.

Dat het kabinet per 1 oktober ook de steunmaatregelen wil stopzetten is voor de horeca eveneens een bron van zorg. Als dat gebeurt dan zouden er ook geen beperkingen meer moeten gelden, zo klinkt het. “Het draagvlak van de huidige beperkingen was al heel laag bij horecaondernemers, maar met deze verlenging én verzwaring is de verwachting dat er een grens wordt overschreden en dat dat zal leiden tot veel horecaondernemers welke de regels niet zullen handhaven. KHN kan dat gevoel goed begrijpen.”

Op dinsdag dient een kort geding van KHN tegen de Staat. De brancheorganisatie wil dat de regels voor de nachthoreca worden gelijkgetrokken met de regels voor de andere horeca.