Leden vakbonden stemmen in met nieuwe cao metaalsector

Leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met de nieuwe cao in de metaalsector. In de zomer werd een principeakkoord gesloten. Dat gebeurde na een reeks acties onder personeel in een roep om meer loon. Bij grote bedrijven als Tata Steel Nederland, Damen Shipyards en Scania ging personeel in staking.

In de nieuwe cao is afgesproken dat de ongeveer 160.000 werknemers in de sector metalektro er de komende twee jaar 5,3 procent loon bij krijgen. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022.

De salarisverhoging vindt plaats in twee stappen. Vanaf begin juli dit jaar krijgen de werknemers in de metaalbranche er 2,3 procent bij. Op 1 februari volgt nog eens 3 procent. Personeel dat al op 1 december in dienst was, op die datum liep de oude cao af, krijgt een eenmalige compensatie die neerkomt op 2,3 procent meer loon vanaf die datum tot aan 1 juli.

Het is niet de eerste keer dat een nieuwe cao voor de sector grootmetaal pas tot stand komt na langdurige acties. Bij de voorgaande cao’s draaiden onderhandelingen ook uit op stakingen door heel Nederland. Een extra moeilijkheid bij het bereiken van een akkoord was dat bedrijven in de sector grootmetaal enorm verschillen, van chipmachinemaker ASML tot kleinere scheepsbouwers en leveranciers van keukens.

Onderdeel van het akkoord is ook het opzetten van een strategische agenda voor de sector. Bonden en werkgevers zullen zich daarin hard maken voor een “betere nationale en internationale industriepolitiek, een arbeidsmarkt met perspectief en goede arbeidsverhoudingen”, zo klinkt het.