Rechter doet uitspraak in zaak over rechten chauffeurs Uber

De rechter in Amsterdam doet later op maandag schriftelijk uitspraak in de zaak over de rechten van de chauffeurs van taxi-app Uber. Vakbond FNV vindt dat zij in loondienst moeten bij het taxibedrijf en Uber vindt dat de chauffeurs zelfstandigen zijn.

FNV spreekt van schijnzelfstandigen en eist dat Uber de chauffeurs in dienst neemt. De vakbond vindt dat de rechter een dwangsom op moet leggen zolang dat niet gebeurt.

Uber wijst de beschuldigingen van de hand. Het bedrijf zou chauffeurs niet sturen of controleren, alleen als er sprake is van klachten van passagiers. Volgens Uber zijn hun chauffeurs “tevreden zelfstandigen”. Zo rijden ze met hun eigen auto’s en hebben ze een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.