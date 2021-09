Techinvesteerder Prosus onderaan in licht hogere AEX

Prosus was maandag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die licht hoger noteerde. De techinvesteerder kampte met de aanhoudende koersdruk onder de Chinese techbedrijven vanwege de hardere aanpak van Peking van de sector in het land. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europa, die later in de week op het programma staan. Ook hielden ze de ontwikkelingen rond de Delta-variant van het coronavirus in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 790,63 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1099,03 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De FTSE-index in Londen steeg 0,4 procent na het nieuws dat de Britse regering toch afziet van de invoering van een coronavaccinatiebewijs in Engeland. In Nederland wordt naar verwachting per 25 september wel een coronatoegangsbewijs verplicht voor bijvoorbeeld de horeca.

Prosus zakte 1,4 procent na een koersverlies van bijna 3 procent voor het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Fintechbedrijf Adyen volgde met een min van 0,6 procent. ArcelorMittal daalde 0,2 procent. Het staalconcern heeft een uitbreidingsovereenkomst van omgerekend 677 miljoen euro getekend in Liberia. Het grootste staalbedrijf ter wereld wil de productie van ijzererts in het land verdrievoudigen. Verfmaker AkzoNobel, die onlangs aankondigde zijn prijzen verder te verhogen, ging op kop in de AEX met een winst van 1,3 procent.

In de MidKap stond metalengroep AMG bovenaan met een plus van dik 4 procent. ABN AMRO won 0,2 procent. Volgens Het Financieele Dagblad heeft de bank Goldman Sachs in de arm genomen in zijn zoektocht naar geschikte Europese overnameprooien. Biotechnoloog Galapagos en fitnessketen Basic-Fit waren de enige dalers met verliezen van 0,7 en 0,3 procent.

In Londen zakte Marks & Spencer ruim 1 procent. De Britse warenhuisketen schroeft mogelijk zijn Franse activiteiten terug. De onderneming kampt volgens de Britse krant Daily Mail met bevoorradingsproblemen als gevolg van Europese grenscontroles na de brexit. Het is niet duidelijk hoeveel van de in totaal twintig winkels dichtgaan.

De euro was 1,1779 dollar waard tegen 1,1830 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 70,10 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 73,29 dollar per vat.