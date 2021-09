Topman Funda weg door onrust onder aandeelhouders

Topman Quintin Schevernels van huizenwebsite Funda vertrekt aan het einde van dit jaar. Hij doet dat naar eigen zeggen omdat onrust onder de aandeelhouders volgens hem de uitvoering van de strategie in de weg zit.

Makelaarsvereniging NVM, dat een meerderheid van de aandelen in Funda bezit, ruziet al enige tijd met een groep certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht. Inzet daarbij is de strategie van Funda. De certificaathouders willen dat er een nieuwe investeerder instapt of dat Funda naar de beurs gaat en dat de huizenwebsite het geld gebruikt om marktleider te blijven op de Nederlandse huizenmarkt. Ook zou Funda uit kunnen breiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies.

Volgens de certificaathouders, die zich verenigd hebben onder de naam FundaBelang, neemt de NVM beslissingen in het eigen belang. Dat komt lang niet altijd overeen met het belang van Funda, stelt de belangengroep. De NVM is bezig met een intern proces om te kijken hoe het met zijn belang in Funda om wil gaan. Dat is nog niet afgerond en de makelaarsvereniging wilde daarom tot nu toe niet reageren op de kwestie.

De raad van commissarissen van Funda ziet ook dat er veel spanningen en onduidelijkheid zijn vanwege de verschillende belangen. De commissarissen gaan daarom in gesprek met de aandeelhouders over wat zij verwachten van een nieuwe topman. Dat wordt dan meegenomen in de zoektocht naar een nieuwe directeur.