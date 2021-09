Adviesbureau: Nederlandse hotelmarkt is pas in 2024 hersteld

De Nederlandse hotelmarkt is pas in 2024 terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat schrijft het adviesbureau voor de hotelbranche Horwath HTL in een rapport over de sector. Het bureau baseert zich op de verwachtingen van circa vierhonderd Nederlandse hoteliers.

Volgens het rapport hebben de gevolgen van de coronapandemie gezorgd voor de grootste terugval ooit in de Nederlandse hotelresultaten. De gemiddelde bezettingsgraad kelderde in 2020 naar 34,4 procent. Een jaar eerder was nog sprake van een recordjaar, met een bezettingsgraad van 78,2 procent.

In 2021 nam de vaccinatiegraad toe en werden lockdownmaatregelen versoepeld. Daardoor stegen de hotelresultaten weer. Hoteliers verwachten dat de bezettingsgraden in september en oktober zullen blijven toenemen. “Zolang een nieuwe golf uitblijft, verwachten de hotels het jaar relatief goed te kunnen afsluiten”, schrijft Horwath in een toelichting op het rapport.

De sector rekent erop dat het herstel volgend jaar verder doorzet. De meeste hoteliers denken dat de bezettingsgraden en kamerprijzen in 2022 of in 2023 weer terug op het niveau van 2019 kunnen komen. Hotels in Amsterdam en op Schiphol worden harder getroffen door de crisis dan die in de rest van het land vanwege de grote afhankelijkheid van de luchthaven en het internationale toerisme. Die hotels verwachten dat het internationale zakelijke verkeer maar langzaam zal terugkeren.

Ondanks de crisis, worden er weinig hotels te koop aangeboden. “Hoteleigenaren kiezen ervoor de hotels zo lang mogelijk in portefeuille te houden, in ieder geval tot de huidige coronacrisis ten einde is”, aldus Horwath. Van een prijsdaling van het vastgoed is dan ook geen sprake. Tot nu zijn hotels overeind gehouden met steunmaatregelen.