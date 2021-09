Amerikaanse inflatie valt lager uit dan verwacht in augustus

De Amerikaanse inflatie is in augustus wat lager uitgevallen dan een maand eerder. De consumentenprijzen stegen met 0,3 procent ten opzichte van juli. Met name tweedehands auto’s en vervoersdiensten zoals vliegtuigtickets werden goedkoper.

De kerninflatie, zonder de sterk wisselende prijzen van voedsel en energie meegerekend, steeg met 0,1 procent ten opzichte van juli. Dat was de laagste toename sinds februari. Ten opzichte van vorig jaar augustus kwam de geldontwaarding uit op 5,3 procent, wat ook lager was dan in de voorgaande maand.

De dalende prijzen hebben deels met de uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus te maken, zoals bij de vliegtickets. Ook de prijzen van hotelkamers daalden nu er minder reislust is bij een deel van de Amerikaanse bevolking.

De lagere inflatie biedt voor de Federal Reserve wel speelruimte om de coronasteunpakketten nog niet direct af te bouwen. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf eerder al aan hier nog dit jaar mee te willen beginnen. Als de inflatie daadwerkelijk over zijn piek heen is, ondersteunt dat de eerdere opmerkingen dat die tijdelijk was. De beleidsbepalers van de Fed kunnen nu besluiten om de beslissing tot het afbouwen, ook wel taperen genoemd, uit te stellen tot de laatste beleidsvergadering van dit jaar.