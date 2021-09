Beurzen New York omlaag ondanks meevallende inflatiecijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies gesloten, terwijl bij opening nog plussen waren te zien. Beleggers op Wall Street bleven onzeker over het economisch herstel van de coronacrisis. Een meevallend cijfer over de inflatie in de Verenigde Staten kon onvoldoende steun bieden aan de handel. Bij een hard oplopende inflatie kan de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, eerder geneigd zijn de steunmaatregelen tegen de crisis af te bouwen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 34.577,57 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4443,05 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 15.037,76 punten.

De inflatie in de VS nam met 0,3 procent toe in vergelijking met een maand eerder. Dat is de kleinste toename in zeven maanden en ook iets minder sterk dan economen hadden verwacht. Op jaarbasis ging het om 5,3 procent. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het beleid van de Fed. De centrale bank heeft tot dusver gezegd dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is vanwege het sterke economische herstel van de pandemie.

Apple leverde 1 procent in. Het techconcern heeft nieuwe modellen van de iPhone gepresenteerd. De iPhone 13 heeft een beter scherm, grotere batterij, snellere processor en betere camera’s dan zijn voorganger. Het bedrijf deed dat tijdens een virtuele presentatie, waar ook de nieuwste versies van de Apple Watch, iPad Mini en iPad werden getoond.

De producent van bedrijfssoftware Oracle kwam met kwartaalcijfers en werd 2,8 procent lager gezet. De maker van dieetproducten Herbalife Nutrition verlaagde de winstverwachting en kelderde ruim 21 procent.

Amazon daalde 0,2 procent. Het webwinkelconcern wil in de VS nog eens 125.000 werknemers extra voor zijn distributiecentra en transport. Vanwege de sterke vraag bij Amazon door het onlinewinkelen tijdens de pandemie is het bedrijf bezig veel nieuwe logistieke centra te openen.

Olie- en gasconcern Chevron verloor 1,8 procent. Chevron gaat zijn investeringen in projecten met een lage CO2-uitstoot tot 2028 opvoeren tot 10 miljard dollar. Voor het bedrijf, dat onder toenemende druk staat van milieuactivisten en bezorgde beleggers, komt dat neer op een ruime verdrievoudiging van de uitgaven.

De euro was 1,1804 dollar waard tegen 1,1822 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 70,38 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 73,58 dollar per vat.