Beurzen Wall Street omhoog na cijfers inflatie VS

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten begonnen aan de handel. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten die in augustus minder sterk steeg dan verwacht. Bij een hard oplopende inflatie kan de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, eerder geneigd zijn de steunmaatregelen tegen de coronacrisis af te bouwen.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,2 procent hoger op 34.949 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4484 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 15.176 punten.

De inflatie in de VS nam met 0,3 procent toe in vergelijking met een maand eerder. Dat is de kleinste toename in zeven maanden en ook iets minder sterk dan economen hadden verwacht. Op jaarbasis stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,3 procent. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het beleid van de Fed. De centrale bank heeft tot dusver gezegd dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis.

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor Oracle. De producent van bedrijfssoftware kwam met kwartaalcijfers en verloor daarop 3,7 procent. De maker van dieetproducten Herbalife Nutrition verlaagde de winstverwachting. Het aandeel Herbalife kelderde ruim 10 procent.

Apple won 0,4 procent. Het techconcern roept alle gebruikers van de ruim 1,6 miljard Apple-producten direct op een software-update uit te voeren. Dit nadat een beveiligingslek ontdekt was in de Berichten-app. Verder houdt Apple later op de dag een persevenement waar naar verwachting nieuwe iPhones worden gepresenteerd.

Vliegtuigbouwer Boeing (min 0,1 procent) kon ook op belangstelling rekenen. Het bedrijf denkt dat in 2024 de wereldwijde luchtvaartsector weer volledig hersteld zal zijn van de coronapandemie.

Olie- en gasconcern Chevron klom 0,5 procent. Chevron gaat zijn investeringen in projecten met een lage CO2-uitstoot tot 2028 opvoeren tot 10 miljard dollar. Voor het bedrijf, dat onder toenemende druk staat van milieuactivisten en bezorgde beleggers, komt dat neer op meer dan een verdrievoudiging van de uitgaven.