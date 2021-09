Chevron gaat investeringen voor lage CO2-uitstoot opvoeren

Olie- en gasconcern Chevron gaat zijn investeringen in projecten met een lage CO2-uitstoot tot 2028 opvoeren tot 10 miljard dollar, omgerekend zo’n 8,4 miljard dollar. Voor het Amerikaanse bedrijf, dat onder toenemende druk staat van milieuactivisten en bezorgde beleggers, komt dat neer op meer dan een verdrievoudiging van de uitgaven.

Het gaat om investeringen in waterstof, biomassa en biobrandstoffen. Dit moet leiden tot een versnelling van de uitvoering van Chevrons verduurzamingsplannen. Tegelijkertijd handhaaft het concern ook bepaalde doelstellingen voor het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen.

De aandeelhouders van Chevron hebben eerder in meerderheid voor een klimaatresolutie gestemd. De motie van de activistische aandeelhouder Follow This riep het concern op harde doelen te stellen om onder meer CO2-uitstoot te verminderen. Het ging om het zoveelste teken dat olie- en gasbedrijven onder toenemende druk komen te staan ​​om milieuproblemen aan te pakken.

Follow This heeft nog niet gereageerd op de nieuwe plannen. De organisatie sprak onlangs nog de hoop uit dat Chevron met nieuwe klimaatdoelen zou komen. “Stelt Chevron betekenisvolle reductiedoelen voor alle CO2-emissies of probeert het aandeelhouders af te leiden, terwijl het zijn olie- en gasactiviteiten verder laat groeien?”, zo vroeg Follow This zich in een vooruitblikkende publicatie af.