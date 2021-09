DSM aan kop in AEX na update strategie

DSM ging dinsdag aan kop in de Amsterdamse AEX-index. Beleggers reageerden enthousiast op de nieuwe strategische plannen van het speciaalchemieconcern. De Europese aandelenmarkten lieten overwegend kleine verliezen zien in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag naar buiten komen.

De inflatie, een belangrijke pijler in het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed), zit de afgelopen maanden flink in de lift door de heropening van de economie. Volgens de Amerikaanse centrale bank is de stijging van het algemene prijspeil echter een tijdelijk fenomeen. Wel heeft de Fed aangegeven dit jaar te willen beginnen met de afbouw van de coronasteun, onder meer om de inflatie in toom te houden.

DSM dikte 3,6 procent aan. Het concern gooit zijn strategie om en gaat zich volledig richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen. Daarbij is er mogelijk geen plek meer voor de materialendivisie. De onderneming zegt de strategische opties voor het onderdeel te onderzoeken. Verkoop van het onderdeel dat hoogwaardige kunststoffen maakt die gebruikt worden in de auto-industrie, in windmolens en in beschermende kleding is daarbij een van de mogelijkheden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 790,84 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1097,05 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. De Parijse CAC40-index zakte 0,7 procent door stevige koersverliezen onder de Franse luxeconcerns Kering, LVMH en Herm├Ęs.

Naast DSM behoorde chipbedrijf ASMI tot de sterkste stijgers bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een kleine winst van 0,4 procent. Staalproducent ArcelorMittal en bierbrouwer Heineken sloten de rij met verliezen van 1,7 en 1,1 procent. Unilever verloor 0,1 procent. De theedivisie van het levensmiddelenconcern trekt volgens de Britse nieuwszender Sky veel aandacht van investeerders.

Pharming zakte 1,8 procent. De biotechnoloog kwam met resultaten van de klinische studies naar de behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, met zijn ontstekingsremmer Ruconest. Volgens het bedrijf bieden de twee kleinschalige studies in Zwitserland en in de Verenigde Staten genoeg handvatten voor verder onderzoek.

De euro was 1,1823 dollar waard tegen 1,1817 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 70,95 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer, op 74 dollar per vat.