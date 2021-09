EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Het Europees Parlement stemt in met de verlenging van 25 tot 30 jaar van het kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten. Dat is goed nieuws voor Nederlandse kwekers omdat ze daarmee vijf jaar langer de tijd krijgen hun investeringen in nieuwe en waardevolle plantensoorten terug te verdienen.

Het voltallige parlement stemde in overgrote meerderheid voor (641 stemmen voor, 38 tegen en 8 onthoudingen). Volgens Europarlementariƫr en rapporteur Bert-Jan Ruissen (SGP) zal de verlenging een impuls geven aan de innovatie in de sector. En dus leiden tot de ontwikkeling van nieuwe varianten tulpen, narcissen en andere bloembollen, een langdurig en kostbaar proces. Bloembollen zijn een belangrijk exportproduct van Nederland.

Het kwekersrecht is een vorm van intellectuele eigendom dat de houder ervan het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal van het betrokken ras geeft. Een bedenker van een nieuwe bloembol bijvoorbeeld krijgt door het kwekersrecht ook de mogelijkheid een vergoeding te vragen voor zijn inspanningen om een nieuw ras te creƫren. Nederland huisvest internationaal toonaangevende bedrijven die planten veredelen en nieuwe eigenschappen ontwikkelen.

De landbouwcommissie van het EU-parlement steunde de verlenging in mei al met grote meerderheid.