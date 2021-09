Horeca eist in kort geding heropening nachtleven om willekeur

Nachtclubs en discotheken moeten net als andere horecagelegenheden gewoon open kunnen. Dat bepleitte belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een kort geding tegen de Staat. Een advocaat noemde het willekeurig dat het nachtleven gesloten moet blijven, terwijl andere maatregelen worden versoepeld. Volgens een advocaat van de overheid komt een heropening te vroeg, omdat versoepelingen stap voor stap moeten gaan en nachtclubs “een risicovolle setting” blijven. De rechter doet aanstaande vrijdag om 10.00 uur uitspraak.

KHN sleepte de Staat voor de rechter vanwege de langdurige sluiting van nachthoreca. Die duurt tot minstens 1 november, zei premier Mark Rutte half augustus op een coronapersconferentie. Dat was in de ogen van de horeca te ver weg, waarop een kort geding werd aangespannen om voor nachthoreca dezelfde regels te laten gelden als voor caf├ęs en restaurants die overdag open mogen zijn.

Dat betekent niet dat clubs en discotheken voor middernacht, de nu geldende sluitingstijd van horeca, moeten kunnen openen. Dan blijft het nachtleven volgens KHN in grote lijnen gesloten, omdat dat normaal niet ver voor die tijd opstart. De verplichte sluitingstijd moet volgens een advocaat dan ook helemaal worden afgeschaft.

Volgens uitgelekte plannen vervalt vanaf 25 september de 1,5 metermaatregel, maar moet de horeca nog steeds om middernacht sluiten. Dat riep vraagtekens op bij de belangenclub. Als de verplichting om afstand te houden vervalt, is er volgens KHN ook geen onderscheid meer tussen nachtclubs en samenkomsten in andere sectoren.

Deze insteek sprak de Staat tegen, die eerder advies van het Outbreak Management Team (OMT) aanhaalde waarin specifiek nachtclubs en discotheken worden genoemd als “risicovolle settings”. Dat komt volgens de advocaat omdat het gaat om “binnenlocaties, grote aantallen mensen dicht op elkaar in verschillende samenstellingen die hard met elkaar praten doordat vaak luide muziek aanstaat”.

Volgens de Staat kan de rechter het voorgenomen beleid van het loslaten van de 1,5 metermaatregel ook niet toetsen, omdat het nog niet officieel is. De rechter zei daarover de persconferentie van dinsdagavond, waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd, niet mee te nemen in de besluitvorming. De rechter stuurt vrijdag eerst de uitspraak naar de Staat en KHN, waarna een halfuur later het vonnis met andere partijen wordt gedeeld.