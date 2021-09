Meer passagiers op luchthaven Schiphol, niet terug op oude niveau

Het aantal passagiers op luchthaven Schiphol is in de vakantiemaand augustus flink gestegen in vergelijking met een jaar eerder, maar ligt nog wel altijd veel lager dan het niveau van voor de coronapandemie. In totaal ging het om 3,8 miljoen reizigers tegen 1,9 miljoen in augustus vorig jaar. In augustus 2019 verwerkte Schiphol nog 6,8 miljoen passagiers.

Van de totaal 3,8 miljoen passagiers vorige maand hadden 1,4 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn 700.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Bijna 3 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa.

De hoeveelheid vervoerde vracht via Schiphol nam in vergelijking met een jaar geleden met 9 procent toe naar bijna 131.000 ton. Ten opzichte van 2019 is dat vrachtvolume gelijk, aldus Schiphol.