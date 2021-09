Rabobank verkoopt belang in beleggingsapp Peaks

Beleggingsapp Peaks gaat verder zonder belangrijke investeerder Rabobank. Het investeringsfonds van de bank verkoopt zijn belang aan Haerlem Capital en Rithmeester.

Peaks haalt door de deal 5 miljoen euro aan nieuw groeikapitaal op van de twee investeerders. Met dat extra geld kan Peaks verder investeren in groei en productontwikkeling.

Eerder deze zomer meldde Het Financieele Dagblad al dat Peaks op zoek was naar nieuwe geldschieters omdat grootaandeelhouder Rabobank van de fintechonderneming af zou willen. Het zou Rabobank met Peaks nooit helemaal gelukt zijn om de massa te bereiken.

Peaks is in 2017 begonnen als platform voor beginnende beleggers en millennials. De app onderscheidt zich naar eigen zeggen door beleggen met kleine bedragen mogelijk te maken. Inmiddels maken meer dan 130.000 mensen in Nederland en Duitsland gebruik van Peaks. Maar er is sterke concurrentie van bijvoorbeeld DeGiro, Bux en eToro.