Ryanair wil 5000 extra mensen in Europa gaan aannemen

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil de komende vijf jaar 5000 extra werknemers in dienst nemen in Europa, nu de luchtvaartsector herstelt van de coronacrisis. Het gaat onder meer om extra cabinepersoneel.

Volgens topbestuurder Eddie Wilson van Ryanair is het personeel nodig voor de groeiende vloot van Boeing 737 MAX-vliegtuigen bij de maatschappij. Ryanair verwacht de komende jaren in totaal 210 stuks van die toestellen in dienst te nemen. Het aantal passagiers bij de budgetvlieger zou in 2025 moeten stijgen naar 200 miljoen per jaar, aldus Wilson die aan het hoofd staat van Ryanair DAC, de grootste maatschappij onder de vleugels van Ryanair. In 2019, dus voor de pandemie, vervoerde het bedrijf 149 miljoen reizigers.

Ryanair is daarnaast bezig een nieuw trainingscentrum te openen in de Ierse hoofdstad Dublin. De Ierse vicepremier Leo Varadkar zei dat het opleidingscentrum een belangrijk teken van vertrouwen in het herstel van de luchtvaart is.