Vastgoedontwikkelaar Evergrande onderuit op beurs in Hongkong

De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group ging dinsdag hard onderuit op de beurs in Hongkong. Het concern waarschuwde voor een aanhoudende significante daling van de verkopen in september. Ook is het volgens Evergrande onzeker of het lukt om bepaalde onderdelen te verkopen om geld op te halen. De grote ontwikkelaar van vastgoedprojecten waarschuwde dan ook opnieuw dat het mogelijk niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Evergrande kelderde 11 procent tot het laagste niveau in zes jaar. Het bedrijf raakte dit jaar al bijna 80 procent aan beurswaarde kwijt vanwege de dreiging van wanbetaling. Het concern kampt met een gigantische schuldenberg en zit in een vicieuze cirkel, waarin het niet genoeg geld heeft om zijn projecten te voltooien en ook geen opbrengsten weet te genereren uit verkopen. China Evergrande New Energy Vehicle en Evergrande Property Services, de onderdelen die het bedrijf probeert te verkopen, verloren 22 en 10 procent. Mocht Evergrande omvallen dan zal dat waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de hele Chinese vastgoedmarkt.

Ondanks de koersval van Evergrande hield de Hang Seng-index in Hongkong het verlies beperkt tot 0,3 procent. De Chinese techbedrijven lieten een gemengd beeld zien na de forse koersverliezen een dag eerder. Internetconcern Tencent bleef vrijwel ongewijzigd en webwinkelconcern Alibaba daalde 1,1 procent. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min.

In Tokio zette de Nikkei de opmars voort en eindigde 0,7 procent in de plus op 30.670,10 punten. De Japanse hoofdindex zit sinds het aangekondigde vertrek van premier Yoshihide Suga in de lift en bereikte het hoogste niveau sinds augustus 1990. De verzekeringsbedrijven stonden in de kopgroep met winsten tot bijna 3 procent. Ook de olieproducenten deden goede zaken dankzij de heropleving van de olieprijzen. De containervervoerders behoorden eveneens tot de sterkste stijgers door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis.