AEX-index bereikt voor het eerst 800-puntengrens

De Amsterdamse AEX-index is woensdagochtend voor het eerst in de geschiedenis boven de 800-puntengrens gestegen. Eind maart wist de hoofdindex op het Damrak al het 21 jaar oude record van iets meer dan 700 punten uit de boeken te schrijven. Dat record stamde uit de tijd van de internethausse.

De AEX begon 2021 op 624,61 punten en staat daarmee voor dit jaar al 28 procent in de plus. In februari 2020, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie, stond de graadmeter op iets meer dan 630 punten. Door de wereldwijde lockdowns en de onzekerheden rond de impact van het coronavirus kelderde de graadmeter in maart 2020 naar 389,60 punten. Dankzij de historische steunpakketten van de centrale banken en overheden wereldwijd en de komst van de coronavaccins is de AEX in anderhalf jaar tijd ruimschoots in waarde verdubbeld.

De zorgen over het economische herstel nemen de laatste tijd echter weer toe door de opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Vooral de Aziatische landen, zoals China, kampen met lokale virusuitbraken. Ook staan de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten op het punt om te beginnen met de afbouw van de coronasteun om de sterk oplopende inflatie te beteugelen.

De AEX-index lijkt zich dan ook nog niet stevig te nestelen boven de 800 punten en noteerde rond 11.00 uur op 799,50 punten, een plusje van 0,2 procent. Verzekeraar NN Group, chipmachinemaker ASML en staalfabrikant ArcelorMittal stonden bovenaan met winsten van meer dan 1 procent. Een fors koersverlies voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 4,5 procent) drukte echter op de hoofdindex.