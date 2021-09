Amerikaanse industrie weer op niveau van voor de crisis

De productie van de Amerikaanse industrie is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. De fabrieken, mijnbouw- en nutsbedrijven zijn de gevolgen van de coronapandemie, die voor een ongekende ineenstorting zorgde, weer volledig te boven. Dat komt naar voren in een nieuw rapport van centralebankenkoepel Federal Reserve.

De industriële productie steeg in augustus met 0,4 procent. De productie had nog 0,3 procentpunt hoger kunnen uitvallen, zonder de impact van orkaan Ida. Die veroorzaakte vorige maand overstromingen en verwoestingen in delen van Louisiana en het noordoosten van de Verenigde Staten, wat ook de bedrijvigheid raakte.

De productie van de industrie steeg vorige maand voor het eerst boven het niveau van februari 2020 uit. Dat was de laatste maand waarin de situatie normaal was. Sindsdien zorgde de Covid-19-pandemie ervoor dat de industriële productie sterk kromp.

Op dit moment worden economieën geraakt door aanhoudende problemen in de toeleveringsketens. Daarnaast kampen veel bedrijven ook met tekorten aan onderdelen zoals chips. Dat zal de komende tijd een remmende werking hebben op de industrie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt zorgt mogelijk voor verstoringen in het productieproces, zo is de verwachting.