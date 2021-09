Bezorgspecialist Sendcloud haalt 150 miljoen aan investeringen op

Sendcloud heeft in een nieuwe investeringsronde 150 miljoen euro opgehaald. De aanbieder van een alles-in-één verzendoplossing wil het geld gebruiken om de internationale groei te versnellen. Over hoeveel het bedrijf nu in totaal waard is, doet Sendcloud geen uitspraken.

Het Eindhovense bedrijf heeft als doel het verzendproces voor webshops te vereenvoudigen. Via de Sendcloud-oplossing worden naar eigen zeggen orders sneller verwerkt en verzendkosten gereduceerd.

Sendcloud werd in 2012 opgericht. De onderneming is actief in acht landen en heeft inmiddels zo’n 23.000 klanten. Daaronder zijn webwinkels als juwelier Rosefield en kledingwinkel Shoeby. Het bedrijf heeft op dit moment 400 werknemers en is van plan het komende jaar 250 nieuwe medewerkers aan te nemen.

Investeringsmaatschappijen SoftBank Vision Fund, L Catterton en HPE Growth namen deel aan de investeringsronde.