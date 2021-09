Biden praat met top bedrijfsleven VS over vaccinatieplannen

De Amerikaanse president Joe Biden gaat woensdag in het Witte Huis praten met topbestuurders van grote bedrijven over zijn plannen rond een coronavaccinatieplicht. Het gaat om ondernemingen als entertainment- en mediaconcern Walt Disney, softwareproducent Microsoft en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance.

Vorige week maakte Biden bekend dat hij bedrijven met honderd mensen of meer wil verplichten tot vaccinatie van het personeel tegen het coronavirus of een wekelijkse coronatest als werknemers geen vaccin willen. De maatregel treft ongeveer 80 miljoen mensen in het Amerikaanse bedrijfsleven en komt bovenop een verplichte vaccinatie voor federaal overheidspersoneel en mensen die werken in zorginstellingen en ziekenhuizen die vergoedingen van de overheid ontvangen.

Biden zei dat hij over het algemeen positieve reacties heeft ontvangen op zijn plannen, maar dat er altijd wel mensen zullen zijn die weigeren gevaccineerd te worden. Volgens het Witte Huis is de maatregel nodig om de opmars van de Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan.