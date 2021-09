Canadese medewerkers Amazon denken aan vakbond

Een Canadese vakbond doet een poging om medewerkers van een distributiecentrum van Amazon te gaan vertegenwoordigen. Dat betekent dat de personeelsleden van het centrum in Nisku mogen stemmen of ze dat willen. Techbedrijf Amazon is fel tegenstander van vakbonden en probeert die buiten de deur te houden. Eerder dit jaar lukte dat nog bij een distributiecentrum in de Amerikaanse staat Alabama.

Sindsdien liet voormalig topman en oprichter van de webwinkel Jeff Bezos weten dat Amazon ging proberen de best mogelijke werkgever te worden. Zijn opvolger Andy Jassy verhoogde de minimumlonen die Amazon in de Verenigde Staten en Canada betaalt, al heeft dat ook te maken met de tekorten aan personeel die er zijn. Daardoor moeten bedrijven zich zo aantrekkelijk mogelijk maken als werkgever.

Voorzitter Fran├žois Laporte van de Canadese Teamsters-vakbond denkt niet dat Amazon, dat meermaals in opspraak kwam vanwege de zware werkomstandigheden voor met name medewerkers van distributiecentra en bezorgers, uit zichzelf veel zal doen om de situatie van zijn personeel te verbeteren. “Amazon verandert niet zonder een vakbond”, denkt hij. “Dit bedrijf heeft in het verleden bewezen anti-werknemer te zijn.”

Een woordvoerder van Amazon stelt dat het Canadese personeel een vrije keuze heeft om zich door een vakbond te laten vertegenwoordigen. “Als bedrijf denken wij niet dat een vakbond de oplossing is.” In Alabama moest het personeel verplichte anti-vakbondspresentaties bijwonen. In Canada heeft Amazon wat minder ruimte om zijn personeel te doordringen van zijn denkbeelden over bonden.