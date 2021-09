ECB verlengt thuiswerken tot begin volgend jaar

De Europese Centrale Bank (ECB) laat werknemers tot begin volgend jaar zoveel mogelijk thuiswerken vanwege de onzekerheid over de Delta-variant van het coronavirus. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een interview met persbureau Bloomberg.

“De huidige oplossing is werken op afstand, vandaag en waarschijnlijk tot eind januari. Daarna zien we wel verder”, aldus Lagarde. Het was eigenlijk de bedoeling dat vanaf oktober weer deels op kantoor zou worden gewerkt. Om toegang te krijgen tot de kantoren van de ECB moeten werknemers gevaccineerd zijn, hersteld zijn van het virus of een negatieve test laten zien. Bij de ECB werken meer dan 3500 mensen, hoofdzakelijk op het hoofdkantoor in Frankfurt.

Lagarde zei verder dat veel werkgevers naar een hybride-model gaan, waarbij deels op kantoor wordt gewerkt en deels thuis. Volgens haar zijn tijdens de pandemie lessen geleerd die in de toekomst gebruikt zullen worden rond de werkomgeving.

Veel andere grote instellingen en bedrijven hebben ook al aangekondigd de terugkeer naar kantoor uit te stellen vanwege de Delta-variant.