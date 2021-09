Geen straf Ralph Hamers van Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING

Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen euro. Tuchtrecht Banken maakte na onderzoek bekend dat er niet genoeg bewijs is om te concluderen dat hoge managers van ING, waaronder Hamers, de eed voldoende hebben overtreden.

Als Hamers en zijn voormalige collega’s wel waren bestraft had ze dat een beroepsverbod van maximaal drie jaar en een boete van hoogstens 25.000 euro kunnen opleveren. De bankierseed geldt sinds 1 april 2015. Met het afleggen van die eed beloven bankiers onder meer zich aan de wet te zullen houden, zich verantwoordelijk te gedragen naar de samenleving, de klant centraal te stellen en zich in te zetten voor het vertrouwen in de financiĆ«le sector.

De zaken waar ING voor werd bestraft speelden van 2010 tot en met 2016, waardoor maar een beperkt deel van die zaken mee kon worden genomen. Tuchtrecht Banken stelt dat er in totaal vijftien mensen verantwoordelijkheid droegen als bestuurder of commissaris. Ook staat volgens de organisatie vast dat ING verkeerde keuzes maakte en geld verdienen belangrijker vond dan voldoen aan de regels.

Tuchtrecht Banken was het onderzoek begonnen nadat de organisatie ruim tweehonderd meldingen van overtreding van de bankierseed had gekregen. Ook rond een voorgestelde salarisverhoging van Hamers kwamen veel meldingen binnen, maar die ging uiteindelijk niet door. Tegen de beslissing kan nog een herzieningsverzoek worden ingediend. Dat moet binnen twee weken worden gedaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Hamers nog wel voor zijn rol in de witwaszaak. Eerder besloot het OM dat niet te doen, maar verschillende partijen spanden een zaak aan om dat alsnog te bewerkstelligen. Eind vorig jaar besloot het gerechtshof in Den Haag dat Hamers bewust de kans aanvaardde op verboden gedragingen door niet genoeg te doen om het toezicht binnen ING te verbeteren. Het OM moest van het hof alsnog tot vervolging overgaan.