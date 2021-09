Groeizorgen lijken AEX van 800-puntengrens af te houden

De Amsterdamse AEX-index heeft de historische 800-puntengrens weer binnen handbereik, maar lijkt woensdag vrijwel vlak te beginnen. Beleggers verwerken onder meer de lagere slotstanden op Wall Street. Een reeks van tegenvallende Chinese macro-economische cijfers wakkeren daarbij de zorgen aan over een vertraging van het wereldwijde herstel van de coronacrisis.

Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen woensdag overwegend omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 0,5 procent in de min. In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 1,9 procent kwijt door zware koersverliezen onder de casinobedrijven. Beleggers vrezen dat de gokindustrie in Macau meer aan banden wordt gelegd.

Op macro-economisch vlak bleek dat de winkelverkopen in China in augustus zijn gestegen met 2,5 procent. Economen hadden volgens persbureau Reuters gerekend op een toename van 7 procent. De groei van de industriƫle productie viel terug van 6,4 procent in juli tot 5,3 procent in augustus, terwijl economen hadden gehoopt op een groei van 5,8 procent. Nieuwe lokale uitbraken van het coronavirus en verstoringen in de toeleveringsketen bedreigen het economische herstel van de Chinese economie.

Bij de bedrijven staan de Europese toeleveranciers van Apple in de belangstelling. Het Amerikaanse techconcern heeft zijn nieuwe modellen van de iPhone gepresenteerd. Tijdens een virtuele presentatie werden ook de nieuwste versies van de Apple Watch, iPad Mini en iPad getoond. Het aandeel Apple zakte 1 procent op Wall Street.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index klom 0,8 procent tot 797,71 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 1095,01 punten. De graadmeters in Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent. Frankfurt won 0,1 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 34.577,57 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent.

De euro was 1,1805 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 70,95 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer, op 74,11 dollar per vat.