Minister Blok in gesprek met Brussel over subsidies Tata Steel

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat gaat in gesprek met Brussel over mogelijke subsidies voor de duurzame plannen van staalconcern Tata Steel. Blok wil weten wat er mogelijk is binnen de Europese kaders voor staatssteun. “Ik heb in het debat vorige week toegezegd te willen onderzoeken of er ondersteuning van deze route mogelijk is via nationale of internationale subsidieregelingen”, aldus Blok.

De minister noemt de beslissing van Tata Steel om over te stappen op DRI-technologie, waarmee ijzer en staal wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met één of meer elektrische ovens, een belangrijke stap voorwaarts. Hij gaat ook kijken naar de randvoorwaarden, zoals de juiste vergunningen, zodat het plan zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden.

Volgens Blok is het zaak realistisch te blijven en niet te denken dat met de DRI-route op zeer korte termijn de milieu- en gezondheidszorgen voorbij zijn. Het is volgens de minister belangrijk dat Tata Steel blijft investeren in andere plannen. Daarover houdt hij een direct lijntje met het concern.

Steven van Weyenberg, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, spreekt in een reactie van belangrijk nieuws. “Staal maken zonder gebruik van steenkool is beter voor het klimaat en voor de gezondheid van omwonenden”, zegt hij. “Maar ik wil ook dat de productie van Tata Steel in de tussentijd al schoner wordt.”

Volgens de staatssecretaris ziet Tata Steel zelf “gelukkig” ook dat er zowel op de korte als op de lange termijn veranderingen in het bedrijf nodig zijn. “Het bedrijf heeft mij toegezegd dat er ook de komende maanden en jaren extra stappen worden gezet zodat minder gevaarlijke stoffen vrijkomen bij hun productieproces.” Volgens Van Weyenberg wordt deze toezegging ook op papier gezet. “Samen met de provincie ga ik ervoor zorgen dat deze belofte ook wordt nagekomen.”