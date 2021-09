PepsiCo wil gebruik plastic drastisch verminderen

Levensmiddelenconcern PepsiCo wil het gebruik van plastic drastisch verminderen als onderdeel van nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen. Het Amerikaanse bedrijf dat onder andere cola maakt is een van de grootste producenten van plastic flessen in de wereld.

Tegen 2030 wil het bedrijf het gebruik van nieuw plastic met 50 procent hebben verminderd. Daarnaast wil PepsiCo ook kijken of het zijn landbouwpraktijken op zijn areaal van 7 miljoen hectare kan verduurzamen. Tegen 2040 wil het bedrijf neutraal in zijn uitstoot zijn.

PepsiCo wil onder andere inzetten op schaalgrootte om een duurzaam voedselsysteem op te bouwen, zei topman Ramon Laguarta in een interview. “Consumenten zullen veel meer innovatie zien.” Zo zal het bedrijf voor zijn Lay’s-chips gebruik gaan maken van aardappelen die duurzamer geteeld zijn.

Ook de verpakkingen worden biologisch afbreekbaar. Sommige volledig composteerbare, plantaardige snackverpakkingen van Frito-Lay zullen later deze maand beschikbaar zijn voor consumenten, aldus het bedrijf. Daarnaast is PepsiCo, dat ook in Nederland productielocaties heeft, van plan om meer snacks te maken van plantaardige eiwitten, noten en volle granen.