Reuters: Volvo Cars binnen enkele weken naar beurs

De Zweedse autoproducent Volvo Cars kan binnen enkele weken naar de aandelenbeurs in Stockholm gaan. Volgens bronnen van persbureau Reuters is de Chinese eigenaar Zhejiang Geely in vergevorderde gesprekken met banken over een beursgang.

Volgens de ingewijden wordt daarbij gemikt op een waarde van Volvo Cars van omgerekend 17 miljard euro. Mogelijk vindt de beursgang aan het einde van deze maand al plaats en zou die een van de grootste in Europa van dit jaar kunnen worden.

Er gaan al langer geruchten dat Volvo Cars naar de aandelenmarkt zou kunnen worden gebracht. Geely zou na die stap grootaandeelhouder willen blijven. Het Chinese autobedrijf kocht Volvo Cars in 2010 van het Amerikaanse autoconcern Ford Motor voor een bedrag van circa 1,4 miljard euro. Volvo Cars en Geely wilden Reuters geen reactie geven.