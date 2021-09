Vertegenwoordiger omwonenden: Tata moet tijdens ombouw dicht

Het is uitstekend dat Tata Steel Nederland voor productie op waterstof heeft gekozen, maar tot die tijd zou de staalfabriek in IJmuiden tijdelijk de deuren moeten sluiten. Dat zegt voorzitter Jan de Jong van de Stichting Schapenduinen, die spreekt namens een aantal stichtingen die de belangen van de omwonenden van Tata Steel en de natuur vertegenwoordigen. “Pas als de productie veilig kan voor de gezondheid zou Tata weer verder moeten produceren.”

De Jong loopt met zijn medestanders al enige tijd te hoop tegen de uitstoot en vervuiling die de voormalige Hoogovens veroorzaakt. “We zijn erg geschrokken dat topman Hans van der Berg van Tata onlangs een advertentie in kranten zette maar het daarin niet over gezondheid had”, aldus De Jong. Hij denkt dat Tata Steel met de aankondiging vlak voor een belangrijk debat tijd probeert te winnen.

De keuze voor waterstof in plaats van kolen is prima, vindt De Jong die de milieuvoordelen inziet. Maar de omwonenden schieten daar nog jaren niets mee op. “De fabriek moet nog aangelegd worden en infrastructuur ontwikkeld. Dat duurt jaren.”

Advocate Bénédicte Ficq, die eerder dit jaar namens ruim 1100 mensen en tien stichtingen aangifte deed tegen Tata Steel, vindt de aankondigingen van Tata Steel ook niet voldoende. Voor haar cliënten is het belangrijk dat de smerigste onderdelen van het hoogovencomplex zo snel mogelijk worden gesloten. Ze wijst erop dat er in de omgeving ook kinderen buiten spelen, die daarbij met allerlei schadelijke stoffen in aanraking komen. Een meerjarenplan als waarmee Tata Steel nu is gekomen, lost dat niet op.

Ook poetst de stap de strafbaarheid van de vervuiling van de afgelopen jaren niet weg, aldus Ficq die doorgaat met de strafzaak. De advocate staat onder meer nabestaanden bij, omwonenden met gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud-)medewerkers en mensen die vanwege gezondheidsklachten verhuisd zijn.