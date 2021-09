Zara-moeder Inditex op niveau van voor corona, H&M blijft achter

Het Spaanse modeconcern Inditex heeft zijn winst en omzet weer op het niveau van voor de coronacrisis teruggebracht. Het bedrijf achter merken als Zara, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti zag zijn bedrijfswinst meer dan verdubbelen nu in veel landen de winkels weer open zijn en andere coronamaatregelen ook zijn afgebouwd. De Zweedse branchegenoot H&M had juist last van matige verkopen in Azië en Australië waar de coronamaatregelen verzwaard werden.

Inditex profiteerde naast de heropening van winkels van de miljarden euro’s die het bedrijf de afgelopen jaren aan zijn onlineplatform besteedde. Daarmee kunnen de webwinkels en de fysieke winkels van de verschillende ketens van het bedrijf goed samenwerken. H&M heeft het veel lastiger gehad met de groei van onlinewinkelen en heeft al geruime tijd last van te veel inventaris die vervolgens met veel korting moest worden verkocht.

H&M voerde de omzet in het derde kwartaal dat duurde tot eind augustus met 9 procent op tot omgerekend een kleine 5,5 miljard euro. Inditex zag de omzet vanaf augustus met 22 procent stijgen, wat dus ruim twee keer zo snel was. Het Spaanse concern behaalde in het eerste halfjaar een winst van 1,3 miljard euro.