Amerikaanse consument kocht meer in augustus

Amerikaanse consumenten hebben in augustus meer gekocht dan een maand eerder, meldt het Amerikaanse ministerie van Handel. Economen hadden juist gerekend op een afname, mede vanwege de uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus. De vraag naar nieuwe auto’s nam af, maar van veel andere producten werd juist meer verkocht.

De winkelverkopen gingen ten opzichte van juli met 0,7 procent omhoog. In juli daalden ze nog met 1,8 procent, wat steviger was dan oorspronkelijk gemeld.

Dat de winkelverkopen stand houden, is goed nieuws voor de Amerikaanse economie. Hoewel het aantal coronabesmettingen hoog is, waren er de afgelopen tijd ook heropeningen en was er het risico dat consumenten hun geld eerder aan diensten als reizen en vermaak zouden uitgeven. Omdat dit echter ook betekende dat veel kinderen weer fysiek naar school zouden gaan, werd er ook veel gewinkeld ter voorbereiding daarop.

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg vorige week weer licht naar 332.000. De aanvragen blijven al enige tijd hangen rond de grens van de 300.000. De recente stijging hangt waarschijnlijk samen met orkaan Ida waardoor veel bedrijven in getroffen gebieden al dan niet tijdelijk dicht moesten.