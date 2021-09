Beurzen over breed front omhoog, AEX tikt 800 punten weer aan

De Europese beurzen gingen donderdag over een breed front omhoog. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de inflatiezorgen afnamen. Op het Damrak tikte de AEX-index weer even de 800 punten aan. Woensdag wist de hoofdindex al kortstondig boven deze puntengrens uit te stijgen. Beleggers waren verder vooral in afwachting van de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 798,76 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1094,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in de AEX met een plus van 1,7 procent. Uitzender Randstad en verzekeraar NN Group volgden met winsten van 1,4 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,6 procent. Levensmiddelenconcern Unilever kampte met een adviesverlaging door Deutsche Bank en daalde 0,2 procent.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een winst van 4,5 procent. Financieel dienstverlener Intertrust sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. Op de lokale markt zakte Alumexx dik 7 procent na publicatie van de resultaten. De fabrikant van ladders en steigers zit sinds vorig jaar al op het zogenoemde strafbankje van beursbedrijf Euronext en heeft nog altijd geen accountant gevonden om de jaarrekening over 2019 te controleren.

In Frankfurt kelderde de maker van banden en auto-onderdelen Continental 14 procent na de langverwachte afsplitsing van zijn divisie Vitesco Technologies. Vitesco, dat zich richt op elektrische en hybride aandrijvingen voor voertuigen, gaf bij zijn beursdebuut 40 miljoen aandelen uit en steeg 12 procent. Aandeelhouders van Continental ontvingen één aandeel Vitesco voor elke vijf aandelen Continental die ze bezitten.

Ryanair klom 5,7 procent in Dublin. De Ierse luchtvaartmaatschappij verhoogde de groeidoelstellingen. De prijsvechter wil de komende vijf jaar met 50 procent groeien. Ryanair hoopt uit te breiden op Europese luchthavens en gaten op te vullen die andere maatschappijen door de coronacrisis hebben achtergelaten.

De euro was 1,1788 dollar waard tegen 1,1813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 72,60 dollar. Brentolie werd duurder op 75,48 dollar per vat.