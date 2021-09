Chipbedrijven zetten Nikkei lager na recente rally

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag lager gesloten. Beleggers namen wat winst na de rally die volgde op het aangekondigde vertrek van de Japanse premier Yoshihide Suga. Vooral de sterk gestegen technologie- en chipbedrijven moesten het ontgelden. De oliebedrijven profiteerden daarbij van de flinke stijging van de olieprijzen. Verder werd uitgekeken naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 30.323,34 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest zakten ruim 3 procent. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank en de producent van computerspelletjes Nintendo leverden rond de 2 procent in. De olieconcerns Inpex en Japan Petroleum Exploration klommen tot 2,8 procent. De olieprijzen zaten in de lift dankzij een sterker dan verwachte daling van de Amerikaanse olievoorraden. Ook verwachten handelaren dat de vraag naar olie verder aantrekt nu de vaccinatiegraad tegen het coronavirus steeds meer toeneemt.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in augustus met ruim 26 procent is toegenomen. De groei van de uitvoer zwakte daarmee wel af ten opzichte van de stijging van 37 procent in juli. Dit komt onder meer door verstoringen in de toeleveringsketen vanwege lokale virusuitbraken in Aziƫ en de chiptekorten in de autosector. Economen hadden volgens persbureau Reuters gerekend op een toename van de export met 34 procent.

Op de aandelenbeurs in Hongkong stonden de casinobedrijven opnieuw onder druk door de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau. Wynn Macau en Sands China zakten 5,5 procent en 9 procent. De casinobedrijven raakten een dag eerder al zo’n 30 procent aan beurswaarde kwijt door de vrees dat de gokindustrie op het schiereiland Macau aan banden wordt gelegd. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 2 procent lager. De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group (min 8 procent) zette de daling voort door de vrees dat het concern niet aan zijn financiĆ«le verplichtingen kan voldoen.