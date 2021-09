Een derde olieproductie Golf van Mexico nog plat door orkaan Ida

Bijna een derde van de olieproductie in de Golf van Mexico ligt nog steeds plat door de gevolgen van de orkaan Ida. Die trof meer dan twee weken geleden het zuiden van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse overheid is er nog een productieverlies van een half miljoen vaten per dag.

Door de orkaan werden veel boorplatformen platgelegd. Dat komt bijvoorbeeld vanwege schade aan pijpleidingen, maar ook aan landingsplaatsen voor helikopters om werknemers te vervoeren naar booreilanden. Ook moest personeel worden geƫvacueerd. Oliebedrijven waaronder Shell hebben hard gewerkt om de platformen weer in gebruik te nemen, maar een aantal belangrijke booreilanden ligt dus nog steeds plat.

In totaal is in de Golf van Mexico door Ida een productieverlies geleden van 27,3 miljoen vaten olie (van elk 159 liter). Het Amerikaanse energiebureau Energy Information Administration (EIA) zei eerder al dat door Ida de olieproductie in de Verenigde Staten een zeer sterke krimp heeft laten zien.