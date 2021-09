Goederenexport eurozone blijft toenemen door herstel crisis

De goederenexport van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld is ook in juli verder toegenomen dankzij het sterke herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam de export met ruim 11 procent toe tot een waarde van 206 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

Ook de import ging duidelijk omhoog, met een plus van 17 procent tot meer dan 185 miljard euro. Sinds begin dit jaar is de handel van de eurolanden met de rest van de wereld flink gegroeid. Ook die van de gehele Europese Unie ging duidelijk omhoog. Er werd bijvoorbeeld meer gehandeld met belangrijke handelspartners als de Verenigde Staten en China.

De belangrijkste handelsproducten van de EU zijn levensmiddelen, grondstoffen, energie, chemicaliƫn, voertuigen, machines en andere industriegoederen.

De uitvoer van de EU naar het Verenigd Koninkrijk nam dit jaar ook toe, maar de import ging wel omlaag wat waarschijnlijk te maken heeft met de brexit.