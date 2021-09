Hoofdindex Amsterdamse beurs sluit toch weer onder de 800 punten

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is donderdag weer onder de 800 punten gesloten, ondanks dat de Europese beurzen over een breed front omhooggingen. De stemming op de aandelenmarkten was er net niet naar om de index voor het eerst ooit boven de 800 punten te laten sluiten. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street van een dag eerder, waar de inflatiezorgen afnamen.

Woensdag wist de Amsterdamse hoofdindex tussentijds al even boven de 800 punten uit te komen, iets wat donderdag ook gebeurde. Maar de AEX ging met een plus van 0,5 procent de handel uit op 798,15 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 1092,79 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Grootste winnaar bij de hoofdfondsen was betalingsbedrijf Adyen, dat er 1,8 procent aan beurswaarde bij kreeg. ArcelorMittal was de sterkste verliezer. Het staalconcern leverde 1,3 procent in. Shell moest het ook ontgelden. Het olie- en gasconcern werd 0,8 procent lager gezet na een bericht dat Democraten in het Amerikaanse Congres Shell en andere oliemaatschappijen onderzoeken. Ze willen uitzoeken of ze het grote publiek misleid hebben als het gaat om de rol van fossiele brandstoffen bij de opwarming van de aarde.

In Frankfurt kelderde de maker van banden en auto-onderdelen Continental zo’n 16 procent na de langverwachte afsplitsing van de divisie Vitesco Technologies. Vitesco, dat zich richt op elektrische en hybride aandrijvingen voor voertuigen, beleefde wel een succesvol beursdebuut. Aandeelhouders van Continental ontvingen één aandeel Vitesco voor elke vijf aandelen Continental die ze bezitten.

Ryanair klom rond de 8 procent in Dublin. De Ierse luchtvaartmaatschappij verhoogde de groeidoelstellingen. De prijsvechter wil de komende vijf jaar met 50 procent groeien. Ryanair hoopt uit te breiden op Europese luchthavens en gaten op te vullen die andere maatschappijen door de coronacrisis hebben achtergelaten.

Verder was er aandacht voor A.P. Møller-Maersk. De grootste containervervoerder ter wereld profiteert van de fors opgelopen internationale transportprijzen en heeft zijn winstverwachting voor de rest van het jaar opnieuw verhoogd. Na dat nieuws ging het aandeel even duidelijk omhoog. Maar de opleving was van korte duur. Uiteindelijk ging Maersk op de Deense beurs toch licht omlaag.

De euro was 1,1759 dollar waard, tegen 1,1813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde bijna 1 procent in prijs tot 72,06 dollar. Brentolie werd afgerond ook 1 procent goedkoper, op 75,05 dollar per vat.