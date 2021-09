Kunstmestbedrijf sluit Britse fabrieken vanwege hoge gasprijs

Kunstmestproducent CF Industries sluit twee fabrieken in Groot-Brittannië tijdelijk vanwege de hoge gasprijs in Europa. Het is na tal van waarschuwingen van bedrijven een van de eerste signalen dat de hoge gasprijs het economische herstel kan hinderen. De prijs voor gas is dit jaar al meer dan verdrievoudigd en dan is het winterseizoen nog niet eens begonnen.

CF Industries laat nog niet weten wanneer de fabrieken weer open zullen gaan. Dat kan mogelijk nog wel even duren, want het Noorse olie- en gasconcern Equinor voorspelt dat de gasprijs nog maanden hoog blijft. Equinor pompt het meeste gas op in Noorwegen, dat na Rusland de belangrijkste leverancier voor Europa is.

De Noren stellen dat door de relatief kleine reserves de prijs zeer kwetsbaar blijft voor plotselinge pieken in de vraag. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij een periode van koud weer. De prijzen kunnen zelfs tot volgende zomer hoog blijven, denkt Equinor.

Daar komt nog eens bij dat een belangrijke stroomkabel van Frankrijk naar Groot-Brittannië voorlopig niet gebruikt kan worden door een brand. De Britten zullen daardoor onder andere meer gas gaan gebruiken om genoeg elektriciteit op te wekken. Verder strijdt Europa met Azië om genoeg vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te kopen. De vraag daarnaar stijgt in Azië sterk omdat lng schoner is dan andere fossiele brandstoffen.

De hoge prijzen voor energie kunnen ook tot verdere inflatie leiden omdat bedrijven hun extra kosten doorberekenen aan klanten. De sluiting van de fabrieken van CF Industries kan daarnaast zorgen voor een verdere stijging van de toch al hoge prijzen voor kunstmest. Ook boeren zullen die kosten willen terugverdienen.