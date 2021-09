Onderzoek: klimaatverandering raakt productie koffie en suiker

Klimaatverandering kan zeer negatief uitpakken voor de productie van koffie en suiker. Volgens een rapport van het Stockholm Environment Institute zou de productie van de gewassen waar koffie en suiker van wordt gemaakt tot wel 59 procent kunnen dalen. Daartegenover staat dat de tarweproductie kan stijgen.

De veranderingen in het klimaat kunnen de al lang bestaande handelsstromen over de hele wereld verstoren en sociale onrust veroorzaken, zo is te lezen. De Verenigde Staten, China en Brazilië zijn volgens het rapport “belangrijke bronnen van klimaatrisico’s voor de mondiale grondstoffenmarkten”.

Alleen al de maïsproductie in de VS zou op de lange termijn met bijna de helft kunnen dalen als gevolg van warmere temperaturen, aldus het instituut. Dit vormt weer een risico voor landen die dit gewas kopen. De productie in Rusland en Canada zou met respectievelijk 13 en 17 procent kunnen stijgen, maar dat is niet genoeg om voor de tekorten elders te compenseren.

De tarweproductie zou met 14 procent kunnen stijgen. Maar daarvoor is het nodig dat er een kostbare verplaatsing van de productie naar Europa en delen van Zuid-Amerika en Azië plaatsvindt. Rusland en Canada zouden de productie van maïs, soja en rijst kunnen opvoeren, maar ook hiervoor is het nodig dat teeltregio’s binnen die landen moeten opschuiven.

Het rapport is gepubliceerd in de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties COP26 volgende maand in Glasgow. In het rapport worden beleidsmakers opgeroepen om verder te kijken dan de eigen grenzen om de klimaatverandering te bestrijden. De ramingen zijn toegespitst op het effect van hogere temperaturen en houden geen rekening met de gevolgen van extreme weersomstandigheden.