Prijsvechter Ryanair wil komende vijf jaar met 50 procent groeien

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft haar groeidoelstellingen naar boven bijgesteld. De prijsvechter wil de komende vijf jaar met 50 procent groeien, maakte het bedrijf bekend voorafgaand aan zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De oude doelstelling was 33 procent. Ryanair hoopt uit te breiden op Europese luchthavens en gaten op te vullen die andere maatschappijen door de coronacrisis hebben achtergelaten. De luchtvaartsector herstelt zich nadat die hard werd getroffen door de pandemie.

Eerder deze week werd al bekend dat Ryanair de komende vijf jaar 5000 extra werknemers in dienst wil nemen in Europa. Het gaat onder meer om extra cabinepersoneel. Volgens topbestuurder Eddie Wilson van Ryanair is het personeel nodig voor de groeiende vloot van Boeing 737 MAX-vliegtuigen bij de maatschappij.

Het aantal passagiers zou in 2026 moeten stijgen naar 225 miljoen per jaar. Voor de coronacrisis vervoerde Ryanair nog 149 miljoen passagiers per jaar.