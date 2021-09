Proces over dieselschandaal Volkswagen begint

Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier aangeklaagden zullen verschijnen voor de rechtbank. Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen. Zijn proces is uitgesteld.

Het gaat om oud-bestuurders en ex-ingenieurs van Volkswagen. Zij worden onder meer verdacht van medeplichtigheid aan fraude en bedrog. Vanwege de coronacrisis werd de rechtszaak meermaals verschoven. Er zijn inmiddels ook nog meer oud-managers van Volkswagen aangeklaagd vanwege de fraude.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern, waar ook merken als Audi, Seat en Skoda onder vallen, inmiddels al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.

De 74-jarige Winterkorn stond destijds aan het hoofd van het bedrijf. Hij is ook aangeklaagd voor marktmanipulatie vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiƫle gevolgen van de affaire rond sjoemelsoftware.