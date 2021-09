Protesten in El Salvador tegen bitcoin als wettig betalingsmiddel

Duizenden mensen zijn de straat opgegaan in de hoofdstad van El Salvador om te protesteren tegen de invoering van de bitcoin als wettig betaalmiddel in het Latijns-Amerikaanse land. El Salvador is het eerste land ter wereld dat de cryptomunt als wettig betaalmiddel heeft ingevoerd naast de Amerikaanse dollar, maar veel inwoners zijn bezorgd over de grote waardeschommelingen van de bitcoin.

De demonstranten hadden borden bij zich met teksten als ‘Nee tegen bitcoin’. Het plan om de bitcoin in te voeren als betaalmiddel kwam van president Nayib Bukele. Die stap zou meer mensen moeten helpen om het financiële systeem te gebruiken. Een betaalautomaat voor bitcoins in hoofdstad San Salvador werd in brand gestoken. El Salvador heeft ongeveer tweehonderd van die automaten.

De invoering van de bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador had te maken met technische problemen, terwijl de koers van de digitale munt toen hard daalde. De waarde van digitale valuta kan sterk schommelen en dat maakt veel mensen in het land onzeker over de stabiliteit van het betaalmiddel.

Ook werd gedemonstreerd tegen juridische hervormingen onder de regering van Bukele. Het gaat daarbij onder meer om de mogelijkheid om lang zittende rechters te ontslaan en een uitspraak van het Hooggerechtshof waardoor Bukele een tweede termijn op rij kan krijgen. Nu kan een president nog maar één termijn hebben. De demonstranten vinden dat hij dictatoriaal optreedt en de democratie bedreigt.

Overigens geniet Bukele wel steun onder een groot deel van de bevolking van het Centraal-Amerikaanse land vanwege zijn beloftes om de georganiseerde misdaad hard aan te pakken en de veiligheid te vergroten.