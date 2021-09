Stevige gesprekken over luchthaventarieven Schiphol

Het vaststellen van de nieuwe haventarieven op Schiphol zorgt voor frictie tussen de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen. Schiphol ziet zich genoodzaakt de tarieven te verhogen om het gat in de begroting te dichten die de coronacrisis veroorzaakte. De maatschappijen noemen het onacceptabel dat de luchthavenuitbater de rekening voor de coronacrisis naar de maatschappijen doorschuift. Het Financieele Dagblad berichtte eerder over de kwestie.

Volgens Schiphol ligt er inderdaad een voorstel om de tarieven te verhogen. Percentages gaf Schiphol niet. Volgens het FD zou Schiphol de tarieven in de komende jaren stapsgewijs met 40 procent willen ophogen. Belangengroep van luchtvaartmaatschappijen Barin overweegt een gang naar de rechter.

Schiphol praat momenteel met maatschappijen over de verhoging. Maatschappijen hebben tot 13 oktober de tijd om zienswijzen in te dienen. Per 31 oktober moeten de tarieven vastgesteld worden. Die gaan dan per 1 april volgend jaar in.

Een woordvoerder van Schiphol benadrukt dat de luchthaven door de coronacrisis 1,6 miljard euro aan voornamelijk havengelden is misgelopen. De luchthaven heeft alles in het werk gesteld om de kosten te drukken. Ook kon Schiphol rekenen op coronasteun van de overheid. Dit alles is niet genoeg gebleken om het gat in de begroting te dichten.

Op basis van geraamde inkomsten uit havengelden reserveert Schiphol geld voor het op peil houden van de dienstverlening. Dan gaat het onder meer om onderhoud aan startbanen, pieren en terminals. Vaak als er geld te veel in rekening wordt gebracht, wordt dit met de maatschappijen verrekent. Nu is het andersom.

In de voorbije jaren zijn er geregeld sterk wisselende tarieven gehanteerd. Deze gingen in 2011 bijvoorbeeld nog met 11,6 procent omlaag. In 2019 ging het om een stijging met 10,7 procent.

Schiphol is in vergelijking met andere grote knooppunten als Heathrow in Londen en Parijs-Charles de Gaulle een stuk goedkoper. Ook na een verhoging met 40 procent zou Londen nog duurder zijn. In vergelijking met de grootste luchthaven van Parijs zou Schiphol nu nog 30 procent goedkoper zijn.