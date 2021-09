Wachtlijsten voor aansluiting warmtepompen en laadpalen lopen op

De wachtlijsten voor het plaatsen van een laadpaal of een warmtepomp zullen de komende tijd verder oplopen. Dat is althans de verwachting van netbeheerders als Liander en Enexis. De grote vraag in combinatie met een gebrek aan capaciteit op het net, ook voor het terugleveren van stroom, en een tekort aan personeel zal voor steeds meer problemen gaan zorgen.

Door de energietransitie staan netbeheerders voor een enorme opgave. Zo moeten er heel veel huizen worden bijgebouwd die allemaal aangesloten moeten worden. Verder moeten bestaande huizen van het aardgas af wat voor extra belasting voor het stroomnet zorgt. Doorgaans gebruikt een aardgasvrij huis drie tot vier keer meer stroom dan een huis met een gasaansluiting.

Verder moet het wagenpark worden geƫlektrificeerd, waardoor er heel veel extra laadpalen nodig zijn en is er sowieso sprake van verdere digitalisering van de samenleving. Bovendien willen bedrijven uitbreiden om te profiteren van de huidige economische groei en de lage rente. Ook voor ondernemers lopen wachttijden op. De verdere aanleg van zonne- en windparken slokt eveneens capaciteit op.

Dit alles speelt op het moment dat er een schreeuwend tekort is aan technisch personeel. Netbeheerders hebben nu al honderden vacatures open staan. De sector verwacht de komende jaren duizenden werknemers extra nodig te hebben.

Netbeheerder Liander waarschuwde op donderdag dat in bepaalde regio’s de grenzen wat betreft de capaciteit zijn bereikt. Ook Enexis waarschuwt al langer voor de uitdagingen waar de sector voor staat. In de komende tien jaar moet er gezamenlijk voor 100 miljard euro in de netten worden geĆÆnvesteerd. Om de capaciteit te verdubbelen moet een op de drie straten in Nederland worden opengebroken.

Probleem is ook het trage vergunningstraject. Het bouwen van een zonnepark van zo’n 100 megawatt duurt een tot twee jaar, maar voordat het is aangesloten op het stroomnet gaat er zomaar zeven jaar overheen. Dat komt door alle vergunningen die nodig zijn, bijvoorbeeld voor het neerzetten van transformatorstations. Bij windmolenparken speelt vertraging door vergunningen minder. Het bouwen van zo’n park duurt al tien jaar waardoor het vergunningstraject ruimschoots binnen die periode past.

Netbeheerders waarschuwden de politiek al eerder voor de gigantische opgave. De formerende partijen en het volgende kabinet staan volgens hen voor belangrijke keuzes. Ook omdat de problemen op het net de klimaatdoelen in de weg kunnen zitten.