Zelfstandig ondernemers willen rol in de SER

De belangenorganisatie voor zelfstandig ondernemers wil een directe vertegenwoordiger in de Sociaal-Economische Raad (SER). Volgens Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), waarbij 100.000 mensen zijn aangesloten, verdienen zelfstandigen een “duidelijke en onafhankelijke stem” aan deze maatschappelijke overlegtafel, schrijft voorzitter van VZN Cristel van de Ven in een toelichting.

De SER, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, adviseert regering en parlement over het sociaal-economische beleid. Het adviesorgaan riep organisaties vorige maand op zich te melden als ze meenden aanspraak te maken op een zetel in de SER.

Volgens VZN zijn er in Nederland in totaal zo’n 1,3 miljoen zelfstandig ondernemers, of zzp’ers. Dat is ongeveer een achtste van alle werkenden.