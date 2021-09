AEX geeft 800-puntengrens weer prijs, Just Eat Takeaway aan kop

De Amsterdamse AEX-index leverde vrijdag een eerdere winst in en zakte weer onder de 800-puntengrens, ondanks een sterke koerswinst van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De hoofdindex bereikte woensdag en donderdag ook al deze historische puntengrens, maar wist die nog niet vast te houden. De zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus hielden de markten in de greep.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 797,58 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1095,83 punten. Frankfurt verloor 0,2 procent en Parijs zakte een fractie. De Londense FTSE-index daalde 0,2 procent na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in augustus.

Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, toonde herstel na de recente koersdruk en klom 2 procent. Staalconcern ArcelorMittal kampte met een prijsdaling van ijzererts en stond onderaan met een min van 1,2 procent. In Londen stonden de mijnbouwers BHP (min 2 procent) en Rio Tinto (min 2,5 procent) onder druk door een forse daling van de prijzen van ijzererts. De prijzen van ijzererts, een grondstof voor ijzer en hard staal, zijn deze zomer bijna gehalveerd door een afnemende vraag uit China.

Accsys won 5 procent. De houtveredelaar zag de omzet in de afgelopen vijf maanden sterk aantrekken. Ook profiteerde het bedrijf van de hogere verkoopprijzen voor zijn houtproducten dankzij de sterke vraag en hogere grondstofprijzen. Euronext zakte 2 procent. De Franse bank BNP Paribas verkocht 2,2 miljoen aandelen van de beursuitbater.

Commerzbank steeg 3 procent in Frankfurt. Volgens zakenkrant Handelsblatt overweegt de Amerikaanse investeerder Cerberus een belang te nemen van 15,6 procent in de Duitse bank. In Kopenhagen won A.P. Møller-Maersk 0,8 procent. De grootste containervervoerder ter wereld profiteert van de fors opgelopen internationale transportprijzen en verhoogde opnieuw zijn winstverwachting.

In de reissector werd gereageerd op berichten dat de Britse regering overweegt de coronamaatregelen in Engeland te versoepelen voor internationale reizen. IAG, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij British Airways, won 4 procent en InterContinental Hotels klom 2 procent.

De euro was 1,1778 dollar waard, tegen 1,1759 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 72,01 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 75,15 dollar per vat.