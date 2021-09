AEX opent boven 800 punten, ArcelorMittal grootste daler

De Amsterdamse AEX-index opende vrijdag boven de 800 punten en ging over een breed front omhoog. De hoofdindex tikte eerder al deze historische puntengrens aan, maar wist die nog niet vast te houden. Staalconcern ArcelorMittal kampte met een daling van de prijzen van ijzererts en was een schaarse verliezer bij de hoofdbedrijven op het Damrak.

Beleggers keken verder onder meer uit naar de nieuwste inflatiecijfers van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen. De Europese Centrale Bank (ECB) liet vorige week al weten dat de inflatie dit jaar boven het gewenste niveau van 2 procent zal uitkomen, maar in de komende jaren weer zal afnemen.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 803,02 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1098,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. De Londense FTSE-index won 0,4 procent ondanks een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in augustus.

ArcelorMittal zakte 1,8 procent. In Londen stonden de mijnbouwers BHP (min 1,6 procent) en Rio Tinto (min 2,8 procent) onder druk door een forse daling van de prijzen van ijzererts. De prijzen van ijzererts, een grondstof voor ijzer en hard staal, zijn deze zomer bijna gehalveerd door een afnemende vraag uit China. Sterkste stijger in de AEX was zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 1,8 procent.

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI op kop met een plus van 2,4 procent. Grootste daler was metalengroep AMG met een min van 0,6 procent. Bij de kleinere bedrijven won Accsys dik 3 procent. De houtveredelaar zag de omzet in de afgelopen vijf maanden sterk aantrekken. Ook profiteerde het bedrijf van de hogere verkoopprijzen voor zijn houtproducten dankzij de sterke vraag en hogere grondstofprijzen. Euronext zakte ruim 3 procent. De Franse bank BNP Paribas verkocht 2,2 miljoen aandelen van de beursuitbater.

In Kopenhagen won A.P. Møller-Maersk dik 1 procent. De grootste containervervoerder ter wereld profiteert van de fors opgelopen internationale transportprijzen en verhoogde opnieuw zijn winstverwachting voor dit jaar. Door een stijgende vraag naar goederen en verstoringen in de leveringsketen door de coronapandemie kan Maersk hoge bedragen rekenen voor het verschepen van containers.

De euro was 1,1777 dollar waard, tegen 1,1759 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 72,32 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 75,43 dollar per vat.