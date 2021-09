Amerikanen vinden het ongunstige tijd om grote aankopen te doen

Amerikanen vinden het momenteel de ongunstigste periode om grote aankopen te doen in decennia, zo komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Universiteit van Michigan. Volgens de maandelijkse peiling van de universiteit is het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten begin deze maand over de gehele linie wel licht toegenomen. Maar het sentiment blijft dicht bij het laagste niveau in bijna tien jaar.

Vooral de flink toegenomen consumentenprijzen drukken op de koopbereidheid van Amerikanen. Of het nu gaat om duurzame consumptiegoederen, huizen of motorvoertuigen, voor al deze aankopen worden de huidige omstandigheden als zeer ongunstig ervaren.

Dat het leven duurder is geworden hangt samen met de sterk aangetrokken vraag naar grondstoffen. Daardoor zijn de prijzen van die grondstoffen fors opgelopen. Ook zijn de internationale vrachttarieven hard gestegen. Veel mensen denken dat de situatie wat betreft de prijzen er komende tijd alleen maar ongunstiger op wordt. Consumenten verwachten volgens de universiteit dat de inflatie het komende jaar verder zal aantrekken, tot het hoogste niveau sinds 2008.

Bij het onderzoek is ook gekeken naar hoe mensen denken over de vooruitzichten voor de economie als geheel. Vorige maand kreeg het Amerikaanse consumentenvertrouwen nog een flinke tik. Die daling in het vertrouwen werd onder meer veroorzaakt door zorgen over het oplopende aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus.