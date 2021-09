Containervervoerders en chipbedrijven stuwen Japanse beurs

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een kleine winst gesloten. Vooral de Japanse zeetransportbedrijven deden het prima door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en een verhoging van de winstverwachting door de Deense concurrent A.P. Møller-Maersk, de grootste containervervoerder ter wereld. Ook de chipbedrijven werden opgepikt na de verliesbeurt een dag eerder. Een onverwachte stijging van de Amerikaanse winkelverkopen in augustus zorgde daarbij voor optimisme over de kracht van de grootste economie ter wereld.

De Nikkei in Tokio ging 0,6 procent hoger het weekeinde in op 30.500,05 punten. De Japanse hoofdindex is deze maand al zo’n 8 procent gestegen door de hoop dat de opvolger van premier Yoshihide Suga, die begin september zijn vertrek aankondigde, meer zal doen om het economische herstel aan te jagen. Containervervoerders Nippon Yusen en Kawasaki Kisen klommen dik 3 procent en 4,5 procent. Concurrent Maersk liet weten hoge bedragen te kunnen rekenen voor het verschepen van containers. Door een combinatie van een stijgende vraag naar goederen en verstoringen in de leveringsketen door de coronapandemie lopen de vrachtprijzen fors op.

In Hongkong werkte de Hang Seng-index een eerder verlies weg en noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. De graadmeter verloor deze week al bijna 6 procent door de reguleringsdrift van Peking in verschillende sectoren. De casinobedrijven, die deze week fors onder druk kwamen te staan door de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau, toonden enige stabilisatie. Wynn Macau bleef ongewijzigd en Sands China daalde 2 procent.

De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group (min 8 procent) ging opnieuw onderuit in Hongkong door de aanhoudende vrees dat het concern niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Mocht Evergrande omvallen dan zal dat waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de hele Chinese vastgoedmarkt.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent. De grote Australische mijnbouwers gingen hard omlaag door de flinke daling van de prijzen van ijzererts. BHP en Rio Tinto zakten meer dan 4 procent. Fortescue Metals Group kelderde 11 procent.